FILION, Claude



À Longueuil, le 9 avril 2019, dans le courage et la dignité, est décédé à l'âge de 82 ans, Claude Filion, époux de feu Fernande Mongrain.Il laisse dans le deuil sa soeur Claudette (Marcel), son frère Richard (Suzanne), les enfants de Fernande : Claire (Christian), Benoit (Carole) et Anne-Marie (Yvon), ses petits-fils Boris et Félix, ses beaux-frères Guy et Marcel, neveux et nièces ainsi queparents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 11 mai 2019, de 11h30 à 15h, suivi d’une célébration de la Parole en la chapelle de la :Au lieu de fleurs, faire un don à la Fondation de l’hôpital Charles-LeMoyne ou à la Fondation de l’hôpital Juif de Montréal, à la mémoire de Claude.