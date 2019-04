PELLETIER, Bernardin "Ben"



Au Centre d'hébergement de Châteauguay, le 19 avril 2019, est décédé monsieur Bernardin "Ben" Pelletier, à l'âge de 92 ans, époux de madame Gisèle Rivest, demeurant à Châteauguay.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Benoît (Colette Montigny), ses filles Sylvie et Manon (Rodrigo Feliciano), ses petits-enfants Maya et Jean-Luc, ainsi que plusieurs neveux et nièces et quelques amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 4 mai à compter de 13h à l'église Ste-Marguerite d'Youville, 8 rue Rainville, Châteauguay, suivi des funérailles à 14h.Au lieu de fleurs, la famille vous invite à faire un don à Jeunesse sans limite Montréal.