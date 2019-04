MASSÉ, Maurice



À St-Hubert, le 25 avril 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Maurice Massé, époux de Mme Jeannine Gagné.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Joane (Robert Pelletier), Sylvie (Ronald Dubé), Diane (Claude Lord), Carole (René Therrien) et Pierre, ses petits-enfants Jocelyn, Claudine, Martin, Stéphanie, Marie-Claude, Karine, Simon et Mégane, ses arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 5 mai 2019 de 9h à 12h, suivi d'un hommage en la chapelle de:6500 BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QC J3Y 8Z4www.dignitequebec.com