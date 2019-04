CHICOINE, Claude



À Montréal, le 10 janvier 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé Claude Chicoine, pharmacien retraité, époux de Jacqueline Fontaine.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Marie-Claude, Lucie (Richard) et Pierre, ses petits-enfants Sébastien (Amélie) et Ludi, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs, belles-soeurs, beaux-frères, neveux, nièces, parents, amies et amis.Selon sa volonté, une cérémonie privée aura lieu.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Palliami de l'hôpital Notre-Dame. https://palliami.org/Pour transmettre vosmessages de condoléances:famillechic1@gmail.com