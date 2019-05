MARCIL, Gaston



À Salaberry-de-Valleyfield, le 19 avril 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Gaston Marcil, époux de Mme Denise Marcil et père de feu Ninon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Martial (Guylaine), Francine (André), Lison (Pierre), Denis (Hélène) et ses petits-enfants: Jacinthe (Nicolas), Marc-André, Michaël, Gabriel, Samuel, Maxime et Sabrina; sa soeur Pierrette (Rolland), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses cousins et cousines, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Sa famille vous accueillera le dimanche 5 mai 2019 de 13h à 15h30 au:STÉPHANE GENDRON110 ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, J6N 1V7450-225-2200Une liturgie de la Parole suivra à 15h30 en la chapelle du salon.