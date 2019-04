LAGUË, François



Le 15 avril 2019, est décédé François Laguë, âgé de 82 ans. Natif de Farnham et établi depuis longtemps dans la région de Mont-Saint-Hilaire, cet homme d'affaires a travaillé dans plusieurs entreprises.Il laisse dans le deuil son épouse Lorraine Fortin, ses enfants Michelle (Serge Corriveau), Jean-François (Louise Bérubé), Robert (Julie Samson) et Simon, ses neuf petits-enfants, ses treize frères et soeurs, leurs conjoints, ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis.La famille recevra vos condoléances au:651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel: (450) 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 3 mai 2019 de 18h à 21h et le samedi 4 mai 2019 dès 13h. Une liturgie de la Parole sera célébrée en la chapelle du complexe le samedi à 15h.