DELHAES, Pierre



À Châteauguay, le 20 avril 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Pierre Delhaes, époux de Mme Lise Belair.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Christiane (Maurice) et Danielle (Steve), ses petits-fils Stewart (Michelle) et Wilson, son frère Robert, ses soeurs Lise et Cécile, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera, au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle dimanche 5 mai de 15h à 17h afin de célébrer la vie de Pierre.En lieu de fleurs, un don à Parkinson Québec ou à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié.