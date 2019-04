WAECHTER, Pierrette

(née De Foy)



À Westmount, le 19 mars 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Pierrette De Foy, épouse de feu Raymond Waechter.Elle laisse dans le deuil son fils Michel (Josée Roussin), ses petits-enfants Mathieu, Camille et Olivier ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 3 mai 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h au :4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7, 514-342-8000www.dignitequebec.comUne cérémonie aura lieu le samedi 4 mai 2019 à 9h à la chapelle du centre funéraire.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Sainte-Justine.