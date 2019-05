CHARBONNEAU, Lyse



De Ste-Rose, Laval, le 16 avril, est décédée Lyse Charbonneau, fille de feu René Charbonneau et feu Rollande Laurent.Elle laisse dans le deuil son frère Michel, ses neveux Sébastien et Jean-Michel ainsi que parents et amis.Pour témoigner votre sympathie, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.