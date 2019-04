LAROSE, Armand



Au CISSS des Laurentides, à Lachute, le 23 avril 2019, est décédé à l'âge de 82 ans, M. Armand Larose, époux de feu Micheline Paradis.Il laisse dans le deuil ses filles Manon (Yves Blais) et Carol (Pascal Mercier), ses petites-filles Marian Desabrais (Simon Côté) et Marlina Bérubé, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Selon ses volontés, aucune cérémonie funéraire n'aura lieu.www.salonrolandmenard.com