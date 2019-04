BELLEY, Raymond



À Laval, le 24 avril 2019, est décédé Raymond Belley, époux de Rose Rufiange.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Caroline et son conjoint Nicolas, ainsi que son fils Éric, ses petites-filles Kassandra et Kariane, ses soeurs Marguerite et Pierrette, ses beaux-frères Laurent et Jocelyn, sa filleule Guylaine, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Mausolée St-Martin (édifice arrière) du complexe funéraire :le vendredi 3 mai 2019 de 10h à 16h, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 15h30.