GAGNON MERCILLE, Louisette



À Longueuil, le 7 mars 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Louisette Gagnon, épouse de feu Louis-Henri Mercille. Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvain, Caroline et Jean-François (Helena Rivera), son petit-fils Simon, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera chez, le vendredi 3 mai de 19h à 21h et le samedi 4 mai de 10h à midi.Les funérailles suivront à 13h30 en l'église de La Nativité, 155 ch. de Saint-Jean, La Prairie; condoléances à partir de 13h.