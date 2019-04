GAGNÉ, Robert



À Montréal, le samedi 20 avril 2019 est décédé, à l'âge de 79 ans, M. Robert Gagné, époux de Mme Claudette Chrétien.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michel et France (Christian), ses petits-enfants Vincent, Louis-Philppe (Carolane), Charles-Éric (Alexandra) et Simon, son arrière-petite-fille Mia, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 11 mai 2019 de 10h30 à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier tout le personnel de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont Pavillon Rosemont pour leur soutien et les bons soins prodigués.