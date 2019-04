MAYNARD, Mlle Rolande



À la Villa Les Tilleuls de Laval, le mercredi 17 avril 2019, est décédée à l'âge de 85 ans, Mademoiselle Rolande Maynard, fille de feu Robert Maynard et feu Clarinda Jodoin.Elle laisse dans le deuil sa soeur Pauline (Jean-Marc Ramsay); sa belle-soeur Réjane Helmy (feu Jean-Robert Maynard) ainsi que ses neveux et ses nièces : Patrick Ramsay (Denise Turnblom), Louise Saint-Pierre (Réjean Talbot), Pascale Maynard (Stéphane Bailleul) et Grégoire Maynard. Mlle Maynard laisse également ses neuf arrière-neveux et nièces, tout comme d'autres parents et amis.Mlle Maynard sera exposée le samedi 4 mai dès 11h00 à la :1115, RUE GIROUARD OUESTSAINT-HYACINTHEwww.dignitequebec.comLes funérailles seront célébrées le jour même en l'église du Précieux-Sang de la Providence à 14h00, suivies de l'inhumation au cimetière Saint-Pie.En guise de fleurs, des dons à Parkinson Québec seraient appréciés