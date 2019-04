CHEVALIER, Louise-Anne



À Montréal, le 22 avril 2019, à l'âge de 66 ans, est décédée Mme Louise-Anne Chevalier, fille de feu Mme Cécile St-Aubin et de feu M. Marc-André Chevalier.Elle laisse dans le deuil ses frères Jean-Marc (Carmen Robertson) et Michel (Louise Sauvageau), sa soeur Josée (Gerry Grogan), ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 4 mai 2019 de 12h à 14h au salon de laLes funérailles auront lieu la même journée à 14h en l'église de Saint-Sauveur.