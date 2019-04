BOIES, Danielle



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Danielle Boies, survenu le 3 février 2019, à l'âge de 60 ans. Elle est la fille de feu Suzanne Madore et feu Gabriel Boies.Elle laisse dans le deuil son frère Yves Boies, ses tantes Claudette Madore, Réjane Madore et Claudette Madore (feu Pierre Madore) ses cousins et cousines ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 5 mai 2019 de 10h à 13h au4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, H3V 1E7Une cérémonie suivra à 13h à la chapelle du centre funéraire.