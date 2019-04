GUNNER, Marcel



À Boucherville, le 22 avril 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Marcel Gunner.Il laisse dans le deuil sa conjointe Mme Lucille Ménard, son fils Richard (Martine), sa belle-fille Danielle, ses petites-filles Cynthia, Annie et son arrière-petite-fille Amylia, son frère, ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 3 mai de 14h à 17h et de 18h30 à 20h au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél.: (450) 655-6036 - Téléc.: (450) 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres, aura lieu le même jour au salon du complexe à 20h.En sa mémoire, vos dons à la Fondation de l'Hôpital Charles-LeMoyne seront appréciés.