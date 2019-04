TESSIER, Gilles



Le 16 avril, à l'âge de 82 ans, est décédé Gilles Tessier, époux de Claudette Bourdages.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Yves (Josée), Alain et Nadine, ses petits-enfants Laurence, Alexandre, Thomas et Gabriel, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2www.dignitequebec.comle samedi 4 mai de 13h à 16h. Une liturgie de la Parole sera célébrée en la chapelle de la résidence funéraire, ce même jour, à 16h.