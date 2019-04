TRAHAN, Fernand



À l'Hôpital du Haut-Richelieu, le 15 avril 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Fernand Trahan, époux de madame Estelle Roy.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Mireille (Réal), Michel (Louisette), Denis et Sylvie (Marcel Jr), ses sept petits-enfants Karine, Marie Pier, Jean-Michel (Roxane), Maryline, Yanick (Jennifer), Christian et Alexandre (Julie), ses onze arrière-petits-enfants Maeva, Maxence, Mathéo, Eloïse, Joaquim, Victoria, Katherine, Jérémy, Charly, Samy et Léo, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 4 mai 2019 à 11h, en l'église Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix, 993 Principale, Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix, J0J 1G0. La famille recevra les témoignages de sympathie à compter de 10h.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés de la famille.La famille désire remercier chaleureusement le personnel de l'Hôpital du Haut-Richelieu pour son dévouement ainsi que pour la qualité exceptionnelle des soins et services prodigués.