Comment parvenir à vaincre les tabous de la famille de ma copine?

Je vis une grande tristesse depuis bientôt trois mois. Soit depuis que la copine que je m’étais faite sur un site de rencontres gaies a décidé de couper les liens. Mais pour commencer mon histoire depuis le début et vous rendre ma situation plus simple à comprendre, disons que je suis issue d’un milieu modeste, mais avec de bonnes valeurs humaines. Très jeune, j’ai su que j’étais lesbienne et que jamais un homme ne pourrait faire partie de mon intimité.

Sans aller jusqu’à prétendre que ce fut facile d’en informer mes parents, je peux quand même dire que comparativement à d’autres, je n’ai jamais vraiment eu à me cacher pour vivre ma sexualité. Ils ont compris très vite mon orientation et accepté que je sois différente de leurs deux autres filles. Et pour ce qui est de mes sœurs, elles m’ont dit tout de suite qu’elles s’en doutaient depuis longtemps.

J’ai bien fait quelques rencontres intéressantes entre ma vingtaine et ma trentaine, mais aucune ne fut assez marquante pour avoir envie de fonder un lien solide. Non pas que je veuille avoir des enfants comme certaines, mais je souhaiterais au moins créer un lien affectif solide qui me donne l’impression d’une famille.

Depuis quelques mois j’étais abonnée à un site de rencontres et j’avais entamé une conversation continue avec une fille qui m’attirait beaucoup et sur qui je semblais avoir le même effet. On se rejoignait complètement sur les plans intellectuel et affectif, et nos champs d’activité professionnelle se complétaient parfaitement.

On s’était rencontrées à plusieurs reprises, soit en public soit chez moi, et ça cliquait totalement, y compris sur le plan sexuel où c’était super ! Je l’avais même présentée à mes parents et à mes sœurs à qui elle avait fait très bonne impression. Je me pensais embarquée avec elle pour un long et heureux voyage.

Mais comme cette fille, un peu plus jeune que moi, vit encore chez ses parents, et que sa mère a surpris certains mails assez explicites que nous avions échangés ensemble, ça a fait des flammèches. Elle lui a demandé d’arrêter sur-le-champ de me voir et même de communiquer avec moi. Quand elle m’a raconté cela, je lui ai proposé qu’on se voie clandestinement, mais elle a refusé sous prétexte que sa mère est assez ratoureuse pour faire en sorte de la piéger.

Quelle serait l’attitude à adopter dans les circonstances ? Que pourrais-je faire pour apprendre à cette fille à défier sa mère pour qu’elle ne prenne pas toute la place dans sa vie ? J’avais mis tellement d’espoir dans cette relation que je ne me résigne pas à abandonner la partie. On est quand même rendu au 21e siècle ! Comment cette mère peut-elle être aussi rétrograde et ne pas mesurer le rejet qu’elle fait de la nature même de sa fille ?

Une amoureuse triste

Il y a peut-être une mère rétrograde qui semble dominer dans votre histoire, mais il y a aussi une fille qui n’assume pas encore son orientation sexuelle. Et pour changer ça, vous n’y pourrez rien. Elle ne sera en mesure de confronter sa mère que le jour où elle se sentira prête. Le jour où elle aura mûri, intégré ce qu’elle est véritablement, elle sera capable de s’émanciper du joug parental.

En attendant, je ne vois pas ce que vous pouvez faire de plus. À part lui dire, si vous êtes disposée à y consacrer du temps sans que cela vous perturbe, que vous demeurez une oreille attentive si elle a envie de se confier. Dans des cas semblables, il vaut toujours mieux tourner la page et ne pas s’acharner. La peur l’empêchera de vous répondre et vous aurez le sentiment de perdre votre temps. Apprendre à se protéger en amour fait aussi partie des difficiles apprentissages de la vie.