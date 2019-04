Corvées printanières: Montréal se fait belle pour la saison chaude

MONTRÉAL | Parce que Montréal veut se faire belle pour l’été, plusieurs corvées sont organisées ce week-end et dans les semaines à venir aux quatre coins de la métropole dans le cadre de la Mission 100 tonnes.

Ce samedi, on nettoyait notamment les berges dans les arrondissements de Verdun et de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, en plus de ramasser les déchets dans des secteurs entiers, dans des ruelles ou dans des espaces verts.

D’autres corvées sont prévues ce dimanche et au cours d’autres week-ends à venir en mai.

Les citoyens qui veulent contribuer à effacer les traces du dernier hiver peuvent s’informer en ligne (https://ville.montreal.qc.ca/corvees/) et se joindre spontanément à une corvée, une activité à saveur écologique et qui permet de socialiser avec ses voisins.

La Ville de Montréal remet aux organisateurs de corvées des trousses renfermant des chandails, des gants, des sacs et des outils d'information. Pour leur part, les écoquartiers peuvent prêter sans frais des balais, des râteaux, des pelles et des pinces à déchets.

C’est l’organisme Artisans du changement qui pilote la Mission 100 tonnes. La Ville de Montréal lui a versé une contribution financière de 16 000 $ pour soutenir ses activités.

Jusqu’ici, 160 corvées ont été exécutées cette année et plus de 300 autres sont à venir, comme quoi il y a beaucoup de pain sur la planche.

L’an dernier, plus de 550 corvées ont mobilisé 24 421 Montréalais jeunes et moins jeunes.