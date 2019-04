Crème brûlée sans cuisson façon pudding de chia

Les graines de chia sont souvent qualifiées de « superaliments » dans la mesure où on adhère à ce concept ! Riches en oméga-3, en fibres, en protéines et en antioxydants, elles ont une densité nutritionnelle plus qu’intéressante et surpassent la majorité des autres graines qu’on trouve sur les tablettes des supermarchés. Avec leur goût léger et leurs propriétés gélifiantes, elles peuvent être ajoutées partout : jus, vinaigrettes, smoothies, desserts, salades, etc. Même dans la crème brûlée !

Photo courtoisie, les Éditions la semaine

Portions : 4 | Préparation : 10 minutes | Réfrigération : de 20 à 30 minutes (ou toute la nuit)

INGRÉDIENTS

80 ml (1/3 tasse) de graines de chia blanches

250 ml (1 tasse) de boisson d’amandes non sucrée

125 ml (½ tasse) de yogourt grec à la vanille 0 % m.g.

45 ml (3 c. à table) de sirop d’érable

2,5 ml (½ c. à thé) d’extrait de vanille ou de pâte de vanille

0,5 ml (1/8 c. à thé) de sel

20 ml (4 c. à thé) de sucre

PRÉPARATION

Dans un moulin à café bien propre, moudre finement les graines de chia. Dans un bol, combiner la boisson aux amandes, le yogourt, le sirop d’érable, l’extrait de vanille et le sel. Ajouter la poudre de graines de chia et mélanger. Verser la préparation dans quatre ramequins et réfrigérer de 20 à 30 minutes (ou toute la nuit) afin qu’elle épaississe. Sur chaque portion, saupoudrer uniformément 5 ml (1 c. à thé) de sucre. À l’aide d’une torche, brûler le sucre jusqu’à ce qu’il soit bien caramélisé. Servir immédiatement.

VALEURS NUTRITIVES (PAR PORTION)