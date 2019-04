PIGEON, Paul



À Montréal, le 10 avril 2019, est décédé paisiblement, à l'âge de 93 ans, M. Paul Pigeon, ingénieur à la retraite, époux de Mme Aline Naud Pigeon depuis 64 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa soeur Denise Pigeon, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces et autres parents et ami(e)s.La famille tient à remercier spécialement sa nièce, Mme Nancy Loporcaro, confidente et dévouée pour veiller aux bons soins et à la sécurité de Paul.La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 3 mai 2019 à 13h00 en l'église St-Paul-de-la-Croix, 10215 rue Georges-Baril, Montréal, Québec, H2C 2M9. Les condoléances seront acceptées avant les funérailles de 12h00 à 13h00 à l'église.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer : https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/Résidence funéraire Laval