Dans quoi tu t’embarques?

Voilà la question normale de votre mère ou de vos amis d’enfance le jour où vous annoncez votre décision d’être candidat à une élection. Si vous avez un bon travail, une belle vie, si vous êtes riche, si vous avez pas mal de temps libre, les commentaires seront encore plus virulents. On pensera que vous êtes carrément tombé sur la tête.

S’il est une chose nécessaire pour réussir en politique, c’est bien de savoir exactement dans quoi on s’embarque. Histoire de ne pas être déboussolé, déçu, voire aigri après quelques mois. Les exemples de personnes de qualité qui n’auront été que des étoiles filantes dans l’univers politique sont nombreux.

Je me permettrai de partager trois éléments de réflexion concernant les gens qui se lancent en politique.

1. Il faut vouloir accomplir et non vouloir plaire. Si vous souhaitez recevoir des doses d’amour, tournez-vous plutôt vers la chanson. Et encore... Ceux qui attendent d’être récompensés pour les sacrifices qu’exige la politique par l’amour du public risquent de demeurer déçus.