BÉLANGER (DION), Claire



À Boucherville, le 24 avril 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Claire Bélanger, épouse de M. Henri Dion.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses soeurs Louise (Jean-Pierre Jacquemin), Thérèse (Robert Carrières), feu Micheline (Yvon Blais), feu Huguette (feu Laurent Séguin), son frère feu Paul (Lise Lavoie), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le jeudi 2 mai de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941Une exposition aura lieu le samedi 4 mai de 13 h à 15 h au :101 RUE PRINCIPALEST-ANDRÉ-AVELLIN, QUÉBEC, J0V 1W0Tél. 819-983-6616www.mfshieldsberthiaume.caUne liturgie de la Parole, en présence des cendres aura lieu au Complexe Shields Berthiaume, le samedi 4 mai à 15 h, et de là au cimetière de St-André-Avellin. À la suite du cimetière, un goûter vous sera servi.La famille remercie le personnel du 7e Sud, de l'hôpital Pierre-Boucher pour les bons soins prodigués à Mme Bélanger.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Pierre-Boucher.