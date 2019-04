De prestigieux objets à vendre

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Une prestigieuse collection des Desmarais aux enchères chez Christie’s

Photo tirée du site Sotheby's

Une prestigieuse collection de peintures, meubles et porcelaines des XIXe et XIXe siècles français ayant appartenu à feus Paul Desmarais Sr et son épouse Jacqueline Desmarais dans leur « pied-à-terre » de New York sera mise aux enchères le 30 avril par la maison Christie’s. Christie’s a dévoilé récemment dans un communiqué la nature des œuvres à l’enchère. Parmi celles-ci, de « somptueux et sophistiqués » meubles des artisans français Riesener et Weisweiler, de la porcelaine de Sèvres, de l’argenterie et des tableaux de François Boucher et Élisabeth Vigée Le Brun. Une commode Louis XVI de 1774 (15 ans avant la Révolution française) de Jean-Henri Riesener est notamment décrite comme « spectaculaire ». C’est le designer d’intérieur de renommée internationale Juan Pablo Molyneux qui a décoré le pied-à-terre des Desmarais dans la Grosse Pomme. « Nous avons travaillé étroitement avec Mme Desmarais pour produire l’environnement correct pour cette collection exceptionnelle », déclare-t-il dans le communiqué. Le pied-à-terre, apprend-on, était situé dans le luxueux et légendaire hôtel Pierre donnant sur Central Park.

La patronne du Château met à vendre sa maison pour 8 M$

Jane Silverstone Segal, la grande patronne de la chaîne de vêtements Le Château, a mis en vente sa maison de Westmount pour 8 millions $. « Niché dans un des lieux les plus prisés à Westmount, ce manoir du tournant du siècle se dresse majestueusement en face de l’emblématique parc [...]. Idéal pour élever une famille », décrivent trois courtières de la firme d’immobilier de luxe Sotheby’s Realty. Mme Silverstone Segal est l’épouse de Herschey Segal, le cofondateur de David’s Tea, dont l’action s’est effondrée de 86 % depuis son entrée en Bourse en 2014.

L’ancienne maison de Jennifer Aniston et Brad Pitt à vendre pour 56 M$ US

Un somptueux domaine de Beverly Hills conçu par l’architecte hollywoodien Wallace Neff et remodelé ensuite par l’ancien couple vedette de Jennifer Aniston et de Brad Pitt a été mis en vente aux États-Unis pour la coquette somme de 56 millions $ US, rapporte le Wall Street Journal. La propriété de 12 000 pieds carrés qui date des années 1930 avait été acquise pour 13,5 millions $ US par les deux acteurs à l’époque. C’est un financier d’un fonds spéculatif (hedge fund en anglais) qui vend la maison.

Des Ferrari 488 Spider offertes à prix d’or au Québec

Photo tirée du site AutoHebdo

Une Ferrari 488 Spider 2016 affichant seulement 650 km au compteur est actuellement à vendre par un concessionnaire BMW de Québec pour 399 995 $. Le bolide rouge est décapotable. OB Prestige, l’entreprise de l’homme d’affaires québécois à succès et fou de voitures exotiques Olivier Benloulou, offre actuellement une Ferrari 488 Spider 2017 de couleur blanche comptant 4080 km pour 439 995 $. « Bien que la 488 GTB détienne le rôle de la “petite” Ferrari, ses performances la positionnent tout de même parmi les voitures les plus rapides de la planète », souligne le Guide de l’auto dans sa dernière livrée.