BELISLE, Berthe



À Laval, le 23 avril 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée Berthe Belisle.Elle laisse dans le deuil ses fils Luc et Jacques, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera samedi le 4 mai 2019 de 13h à 17h au complexe :Au lieu de fleurs, des dons à Opération Enfant Soleil seraient appréciés.