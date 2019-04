LÉVESQUE, Suzanne



À Ste-Agathe-des-Monts, le vendredi 12 avril 2019 est décédée, à l'âge de 89 ans, Suzanne Lévesque Charbonneau, épouse de feu Claude Charbonneau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Hélène, Danielle et François, ses petits-enfants Marie-Claire (Martin), Simon (Martine), Laurianne (Mathieu), ses arrière-petits-enfants Sarah, Olivier, Benjamin et Élianne ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 5 mai 2019 de 13h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel soignant du CHSLD du Pavillon Philippe Lapointe de Ste-Agathe-Des-Monts ainsi que tout le personnel de soutient pour les bons soins prodigués.Au lieu de fleur, la famille suggère des dons à la Société Alzheimer de Montréal.