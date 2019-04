BOISSELLE, Gérard "Gerry"



Le 20 avril 2019, à l'âge de 91 ans est décédé Gérard Boisselle, époux de feu Pauline Proulx.Il laisse dans le deuil ses enfants Johanne (Yves), Marc (Diane), Carole (Yves) et Éric (Nathalie), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs, son beau-frère et ses belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 2 mai de 9h à 13h30 à la2125, NOTRE-DAMELACHINE514-639-1511Les funérailles suivront en l'église des Saints-Anges (1400, St-Joseph, Lachine) à 13h30.