Grand nettoyage chez les sinistrés beaucerons

SAINTE-MARIE | Les sinistrés de la Beauce se retroussent les manches pour retrouver au plus vite leur vie normale et ils pouvaient compter sur l’appui de nombreux bénévoles, samedi, une semaine après des inondations historiques.

Au centre-ville de Sainte-Marie, près de 250 volontaires ont répondu à l’appel d’une grande corvée qui avait été lancé par la municipalité et le club Kiwanis. La température peu invitante – il pleuvait encore sur la Beauce – n’a pas freiné l’effort collectif.

Photo Didier Debusschère

Sur la rue Notre-Dame, Nathalie Morissette pouvait compter sur une bonne dizaine de proches et de bénévoles pour sortir de son commerce, un atelier de couture, tout le stock encore utilisable, et pour jeter tout ce qui a été abîmé par l’eau. Les pertes se chiffrent en dizaines de milliers de dollars.

« J’avais besoin de cette aide, autant moralement que physiquement. Cela fait six ans que je bâtis ce commerce. J’y ai mis toutes mes énergies et aujourd’hui je n’en ai plus », confie celle qui est doublement sinistrée, ayant aussi connu un énorme coup d’eau dans son domicile.

Photo Didier Debusschère

Refaire à neuf

Dans les rues lourdement inondées quelques jours plus tôt, on s’activait pour retirer des bâtiments tous les biens abîmés. Parfois, on en était déjà à détruire les murs pour tout refaire à neuf. Des agriculteurs sillonnaient les rues avec des remorques pour récupérer les déchets. Les bénévoles n’ont pas hésité à épauler de purs inconnus.

« Je travaillais cette semaine et j’étais triste de ne pas pouvoir donner de coup de main. On est parties ce matin. Nous avions une fête d’enfants à la maison et on l’a cancellée. Ça fait partie de nos valeurs », explique Kim-Alexandra Blanchette, une militaire à la retraite qui avait fait la route depuis Québec, avec sa fillette de quatre ans, pour donner de son temps.

Photo Didier Debusschère

Avec une autre femme, elle a offert son aide à Alain Jacques, qui a humblement accepté. « Je ne les connais pas. Elles sont arrivées et m’ont proposé de m’aider. Je n’avais personne, alors j’ai accepté avec joie », dit le propriétaire de deux immeubles à logements de la rue Saint-Patrice, que la rivière a complètement ravagés.

Photo Didier Debusschère

Pertes totales

« Il y a un débordement de générosité », a déclaré le maire Gaétan Vachon. Les bénévoles en ont profité pour faire le nettoyage de parcs municipaux et de la piste cyclable.

À Sainte-Marie, au moins une dizaine de bâtiments sont des pertes totales. Près d’un millier de résidences et commerces ont connu des dégâts. Les sinistrés attendent avec impatience une séance d’information du ministère de la Sécurité publique, dimanche soir, sur les programmes d’indemnisation.

« On n’a pas de réponses et on ne sait pas ce qu’ils vont faire avec nos maisons. On est devant le néant », dit, angoissée, Nathalie Morissette, qui espère de bonnes nouvelles lors de cette rencontre.