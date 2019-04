Huit vétérans en quête d’une première coupe Stanley

Parmi les huit équipes toujours en vie dans les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey, il y a huit joueurs avec plus de 900 matchs d’expérience en saison régulière qui n’ont jamais remporté la coupe Stanley.

Quatre d’entre eux ont d’ailleurs disputé plus de 1000 matchs dans le circuit Bettman, soit les attaquants Joe Thornton et Jason Spezza ainsi que les défenseurs Jay Bouwmeester et Brent Burns.

Les Sharks de San Jose sont bien représentés dans ce «palmarès» avec pas moins de quatre joueurs. En plus de Thornton et Burns, on y retrouve le Québécois Marc-Édouard Vlasic et le capitaine de la formation, Joe Pavelski.

Thornton au sommet

Sans surprise, Thornton est celui qui a disputé le plus grand nombre de matchs sans jamais avoir soulevé le précieux trophée, et de loin, avec 1566. Pourtant, le vétéran de 39 ans a disputé 167 parties en carrière en séries éliminatoires. Il avait notamment atteint la finale de la Coupe Stanley avec les Sharks en 2016, mais San Jose avait perdu en six matchs contre les Penguins de Pittsburgh.

Avec son club précédent, soit les Bruins de Boston, Thornton n’avait pas obtenu beaucoup de succès entre 1998 et 2004. Les Bruins avaient atteint le deuxième tour des séries une seule fois avec Thornton dans l’équipe, en 1999. Les Bruins avaient alors été stoppés par les Sabres de Buffalo et leur gardien Dominik Hasek.

En plus d’accomplir un objectif personnel, les quatre joueurs des Sharks (Thornton, Burns, Vlasic et Pavelski) et les deux des Blues de St. Louis (Bouwmeester et Alexander Steen) tenteront également d’aider leur formation respective à remporter la première coupe Stanley de leur histoire.

AVEC TABLEAU

Huit joueurs avec plus de 900 matchs et aucune coupe Stanley

1. Joe Thornton (Sharks): 1566 matchs

2. Jay Bouwmeester (Blues): 1184 matchs

3. Jason Spezza (Stars): 1065 matchs

4. Brent Burns (Sharks): 1043 matchs

5. Marc-Édouard Vlasic (Sharks): 965 matchs

6. Joe Pavelski (Sharks): 963 matchs

7. Alexander Steen (Blues): 963 matchs

8. David Backes (Bruins): 928 matchs