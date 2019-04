La Caisse suit la situation de Garda de près

La Caisse de dépôt dit suivre de près la situation chez la firme de sécurité montréalaise GardaWorld, dont les bureaux de Bruxelles ont été perquisitionnés pour des allégations de corruption.

« Ce sont des questions qu’on suit de près », a réagi le porte-parole de la Caisse, Maxime Chagnon, en réponse à une question de notre Bureau d’enquête au sujet de la perquisition, au début du mois.

Ce dernier a précisé que « si on a des préoccupations à exprimer, c’est en privé qu’on le fait » [avec la direction de l’entreprise].

GardaWorld a confirmé cette semaine que ses bureaux belges avaient été perquisitionnés par la police, tel que l’avait rapporté plus tôt notre Bureau d’enquête. La firme jure toutefois ne pas être elle-même visée par l’enquête.

Le Parquet national financier (PNF), un organisme français chargé « de traquer la grande délinquance économique et financière », a indiqué qu’il enquêtait dans ce dossier pour corruption d’un agent public étranger et trafic d’influence d’un agent public international.

En cause, un contrat de 97,6 millions d’euros obtenu par un consortium du nom de Rapid, pour la construction, la gestion et la sécurisation d’un camp sécurisé de l’Union européenne (UE) à Mogadiscio, en Somalie.

Enquête française

La Caisse de dépôt détient des obligations et créances de Garda d’une valeur entre 150 millions $ et 300 millions $, selon son dernier rapport annuel.

À la mi-mars 2012, la Caisse avait notamment allongé 62,5 millions $ à Garda pour lui permettre de « poursuivre sa stratégie de croissance ». À la fin mars 2012, l’entreprise avait annoncé l’ouverture de son bureau belge et l’embauche de Didier Ranchon à sa tête.

Or, on entend cet ancien cadre de Garda discuter de paiements à des responsables européens dans un enregistrement rapporté par Le Monde et Paris Match, en 2016.

GardaWorld a déclaré l’an dernier des revenus frisant les 3 milliards $, mais des pertes de 220 millions $. L’entreprise a été privatisée en 2012 au coût de 1,1 milliard $ par un fonds d’investissement et par son président, Stéphan Crétier.