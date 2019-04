Le vice du Dominion

Le carnet de la semaine

Josée Larouche

Sur son compte Facebook, la sympathique et éternelle conseillère de Québec solidaire à l’Assemblée nationale, Josée Larouche, faisait cette semaine un constat des plus réaliste : « Ça y est ! C’est terminé l’époque où je ne parlais pas politique avec mes enfants. Ils parlent politique, sont beaux et remplis d’idées. Ils veulent manifester pour l’environnement. OK ! Mais ils vont ramasser leurs chambres avant ». Pas certain que cette règle passerait le test d’un conseil national QS.