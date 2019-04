Le week-end culturel de Alain Choquette

Quel est le livre que vous avez récemment aimé ?

Photo courtoisie Je n’ai pas lu de roman récemment, mais étant quelqu’un d’axé sur la cuisine, j’ai reçu en cadeau le livre La Cuillère d’argent écrit par un collectif d’auteurs et qui se trouve à être la bible de la cuisine italienne. Lorsque j’étais enfant, on avait à la maison L’encyclopédie de la cuisine de Jehane Benoit, et La Cuillère d’argent est un peu similaire, c’est aussi une grosse brique, où l’on compte pas moins de 2000 recettes, mais celles-ci sont toutes d’inspiration italienne et méditerranéenne.

Quel est le spectacle qui vous a séduit ?

Photo d'archives, Agence QMI Très certainement le sixième spectacle de contes de Fred Pellerin, Un village en trois dés. J’aime sa façon de raconter ses histoires. Je suis très nostalgique du passé et Fred sait s’approprier le passé, tout en conscientisant notre histoire et notre culture. Ça me touche vraiment. D’ailleurs, mon spectacle, La mémoire du temps, nous fait également voyager dans le passé tout en nous remémorant des souvenirs, c’est ce qui m’interpelle. Son spectacle est à voir ou à revoir !

Quel est le film qui vous a interpellé ?

Photo courtoisie J’ai particulièrement été marqué par le film biographique du réalisateur Michael Gracey, The Greatest Showman (Le Maître de la scène) principalement pour son univers fascinant et surréaliste. Je l’ai vu lors d’un voyage en avion et j’ai pleuré à ne plus pouvoir m’arrêter. L’histoire est inspirée de la création du cirque Barnum. L’idée de devoir faire sa place ainsi m’a bouleversé. L’homme est sans emploi et il décide de partir une troupe de cirque avec notamment un nain et un trapéziste. Il a réussi à s’imposer en mettant de l’avant sa propre idéologie malgré les critiques. En plus, les mélodies du film sont extraordinaires.

Quelle est l’exposition à ne pas manquer ?

Photo courtoisie Pour tous les passionnés d’histoire comme moi, je recommande le Musée des pompiers auxiliaires de Montréal à la caserne 30 sur Saint-Laurent. C’est une belle occasion de redécouvrir l’histoire de Montréal. L’exposition compte de nombreuses photographies d’anciennes casernes, et d’anciens véhicules de pompiers. On y trouve également des documents qui rappellent des événements tragiques survenus à Montréal. Sinon, le Musée Pointe-à-Callière avec ses expositions permanentes sur l’histoire et l’archéologie de Montréal mérite aussi le déplacement.

Quelle est la musique que vous avez récemment téléchargée ?

Ces temps-ci, j’écoute en boucle avant mes spectacles la version russe de The Show Must Go On interprétée par Ksana Sergienko que j’ai trouvée sur YouTube. J’écoute aussi en boucle la chanson du film The Greatest Showman qui s’appelle This is me, chantée par Keala Settle. C’est très stimulant à écouter avant de monter sur scène.