Quand une personne annonce à son entourage qu’elle est atteinte du cancer, deux mots rebondissent tout le temps : « ondes positives ». J’y crois.

Avez-vous déjà entendu parler des Amoursons ? Émouvant, empoignant.

Lecteur de nouvelles à Radio-Canada pendant 33 ans, Michel Therrien est à la retraite, mais pas son grand cœur, encore moins son amour et sa compassion pour les enfants malades. Il a acheté 200 oursons en peluche qui seront éventuellement donnés à des enfants malades, mais, avant, il y aura une étape très importante à laquelle vous pouvez participer. Ça ne vous coûtera qu’un timbre poste. Michel fait appel aux gens qui croient aux ondes positives. À la main (c’est important), sur une feuille de cartable, vous allez écrire une ligne ou deux. Des mots d’amour, d’encouragement, d’espoir, de soutien dans le genre : « Je suis avec toi et tu vas guérir. » Et vous signez.

Un petit timbre

Ces messages sont ensuite roulés en petits paquets et seront insérés dans les 200 oursons... pardon ! Amoursons. Les messages ne seront probablement jamais lus, mais ils seront ressentis. Les oursons seront bourrés d’ondes positives et ne peuvent qu’aider les enfants qui sont prévenus de l’opération et ils ont aussi un travail à faire qui est de coller contre eux leur cadeau et de contrôler leur respiration. L’enfant fait alors de la méditation, diminue le stress et facilite le travail de son système immunitaire.

Vous n’avez rien à perdre... que le coût d’un timbre. L’enfant a tout à gagner. Allez voir « Les Amoursons » sur Facebook pour en savoir davantage et envoyez vos messages :

Les Amoursons

C.P. 93

La Prairie, Qc

J5R 3Y1

Eh que vous êtes formidables !

Bing dans L’Net

Le poids, c’est le contraire de l’argent. Facile à gagner, mais difficile à perdre.

Quelqu’un peut-il décoller le piton de la pluie ?

Avec mon remboursement d’impôt, je pensais être capable de m’acheter un char. Finalement, je vais m’acheter un chat.

Coincée pour fraude dans un bingo, elle était la seule à avoir cinq coins.

Que dit un joueur du Canadien après avoir franchi toute la surface de jeu ? Apporte-moi mon putter.

À mardi

Sur Facebook : « Il est impératif que tu oublies ton passé, qu’il soit simple ou composé, et participes à ton présent pour que ton futur soit plus que parfait. Est-ce conditionnel ? »