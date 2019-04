Les détenus de Guantanamo commencent à nécessiter plus de soins à mesure qu’ils vieillissent

GUANTANAMO BAY, Cuba – La prison de la base américaine de Guantanamo, à Cuba, qui abrite encore 40 individus capturés dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001, est maintenant forcée d’adapter ses services de soins de santé aux détenus qui se font vieillissants.

Dans un long article sur l’avenir de ce centre de détention, le «New York Times» décrit comment l’établissement devra assurer les soins à ces détenus, alors que ses dirigeants se sont fait dire l’an dernier de préparer des plans pour le garder ouvert pendant encore 25 ans, soit jusqu’en 2043.

À ce moment-là, le plus vieux prisonnier, s’il vit jusque-là, aura 96 ans, souligne le journal. L’an dernier, un autre média, l’AFP, rapportait que l’âge moyen des prisonniers à Guantanamo était de 46 ans et demi.

Certains détenus, en plus du vieillissement, doivent composer avec les conséquences physiques et psychologiques de mauvais traitements, ou en raison de conditions de vie difficiles, avant d’arriver à Guantanamo, peut-on lire dans l’article du «New York Times».

«À moins que la politique américaine ne change, à un moment donné, nous offrirons un genre de service de soins de fin de vie ici», a expliqué le commandant du centre de détention, le contre-amiral John C. Ring, cité par le journal américain.

«Plusieurs de mes gars sont prédiabétiques, a-t-il dit. Est-ce que je vais avoir besoin de dialyse ici? Je ne sais pas. Quelqu'un doit me le dire. Allons-nous assurer des soins complexes contre le cancer ici? Je ne sais pas. Quelqu'un doit me le dire.»

Les autorités à Guantanamo sont aux prises avec toute une série de questions concernant notamment la quantité des soins médicaux que les prisonniers devraient recevoir, la manière dont ils devraient être dispensés. Le montant que le Congrès prévoira pour répondre aux besoins fait également partie du questionnement.

Jusqu’à maintenant, comme il est interdit de bouger des prisonniers de guerre en territoire américain, même pour y être soignés, les soins ont pu leur être prodigués par les équipes médicales sur place, ainsi que par des équipes volantes s’étant déplacées jusqu’à Guantanamo pour des cas plus complexes.

Mais, pour l’avenir, la direction de la prison envisage de mettre en place un système du genre maison de retraite et un centre de soins palliatifs, alors que, déjà, certains détenus commencent à souffrir de maux associés au vieillissement: hypertension artérielle, haut taux de cholestérol, douleurs articulaires, diabète et, plus récemment, apnée du sommeil.

L’an dernier, l’AFP avait rapporté que la Maison-Blanche reconnaissait que la prison de Guantanamo ne répondait plus aux besoins de sa population carcérale vieillissante et faisait pression sur le Congrès pour que de l’argent soit débloqué pour améliorer la situation.