Les Sharks prennent les devants

Les Sharks ont explosé en deuxième période en marquant quatre buts sans réplique pour finalement remporter le premier match de leur série de deuxième tour face à l'Avalanche du Colorado au compte de 5-2, vendredi au SAP Center de San Jose.

Il s'agit d'une quatrième victoire de suite pour les hommes de Peter DeBoer, eux qui avaient remporté les trois dernières rencontres de leur série face aux Golden Knights de Vegas. L’Avalanche n’a pas la main heureuse au SAP Center, alors que la troupe de Jared Bednar a échappé 17 de ses 18 derniers matchs à San Jose.

Après avoir vu l’attaquant Colin Wilson donner les devants 2-1 à l’Avalanche en redirigeant le lancer de Mikko Rantanen lors d’un jeu de puissance, les Sharks ont élevé leur jeu d’un cran et ont multiplié les lancers en direction de la cage du gardien Philipp Grubauer.

Le vétéran de 39 ans Joe Thornton a ramené tout le monde à la case départ en milieu de rencontre en acceptant la passe de Marcus Sorensen et Kevin Labanc a inscrit le filet de la victoire d’une manière spectaculaire. L’attaquant des Requins a récolté son sixième point des éliminatoires en se moquant de Rantanen avant de loger la rondelle dans la partie supérieure. Le défenseur vedette des Sharks, Brent Burns, a connu toute une soirée de travail, lui qui a marqué le but d'assurance en plus d'obtenir trois mentions d’aide dans la victoire.

Martin Jones a été efficace devant la cage de la formation californienne. Le gardien de 29 ans a repoussé 26 des 28 lancers dirigés vers lui.

Le deuxième match de cette série sera disputé mardi au domicile des Sharks.