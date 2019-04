LPGA: Minjee Lee et Nanna Koerstz Madsen consolident leur avance

L’Australienne Minjee Lee et la Danoise Nanna Koerstz Madsen ont creusé l’écart avec leurs poursuivantes à l’Omnium Hugel-Air Premia en rapportant des cartes de 67 (-4) à l’issue de la troisième ronde, qui était disputée samedi à Los Angeles.

Avec un cumulatif de 202 (-11), Lee n’a qu’un seul coup d’avance sur Madsen au sommet du classement. Outre un double boguey au troisième trou, l’Australienne a connu un parcours sans faute, réussissant même sept oiselets. De son côté, la Danoise a enregistré six oiselets et deux bogueys.

Grâce à une ronde de 68 (-3), la Sud-Coréenne Inbee Park pointe maintenant au troisième rang, à quatre coups de la tête.

Du côté des Canadiennes, c’est Brooke M. Henderson qui a obtenu le meilleur résultat de la journée en complétant le parcours avec un pointage de 69 (-2). L’Ontarienne a réussi un aigle, un oiselet et a commis un boguey.

Cette prestation lui a permis de passer du 23e au 12e rang. Avec une seule ronde à faire, elle accuse toutefois huit coups de retard sur la meneuse.

Jaclyn Lee dégringole

Auteure d’une carte de 67 vendredi, l’Albertaine Jaclyn Lee a connu beaucoup plus de difficulté lors de la troisième ronde, qu’elle a conclue avec un pointage de 76 (+5). La golfeuse de 21 ans a commis pas moins de six bogueys et un double boguey. Elle a néanmoins réussi trois oiselets.

Cette déconvenue l’a fait glisser du cinquième au 41e rang. Elle a maintenant 12 coups de retard sur la tête.

Anne-Catherine Tanguay pointe également au 41e échelon avec un cumulatif de 214 (+1). La Québécoise a également peiné samedi sur les verts, terminant la journée avec une marque de 73 (+2).