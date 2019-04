Moscou avance, Washington recule

Rien d’étonnant non plus quand on connaît la propension de Trump à s’attribuer les plus grands mérites dans tous les domaines, toutes catégories confondues. La rencontre d’hier entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un n’a rien de rassurant pour les États-Unis. Plutôt que de saisir le problème à bras-le-corps, Trump adopte sur la Corée du Nord comme dans bien d’autres dossiers sa nouvelle tactique favorite : reculer le plus possible l’échéance des négociations pour passer le cap des élections de 2020, en espérant que d’ici là les électeurs ne se rendront pas trop compte de son échec.