Où êtes-vous, amis du soccer?

Photo courtoisie, HalifaxMooseheads.ca

Nick Suzuki est en feu en Ontario. On dit qu’il brûle la OHL avec ses 25 points, dont 11 buts, en 15 matchs de séries. Pourquoi on ne parle pas plus de Raphaël Lavoie et ses 27 points, dont 17 buts en 15 matchs avec Halifax ? Il est le cadet de Suzuki par 13 mois et admissible au repêchage de juin...