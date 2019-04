Paul Desmarais III s’attaque aux frais des banques

Paul Desmarais III s’en prend aux frais facturés par les grandes banques canadiennes dans une sortie visant à promouvoir ses investissements dans des institutions financières virtuelles. Power Corporation tire pourtant 18 % de ses revenus de frais divers.

« Les Canadiens ont le droit de savoir quels frais ils paient pour leurs comptes de banque et quels frais on leur facture pendant l’année pour différentes transactions. Et ce n’est pas une transparence qui existe actuellement », a déclaré M. Desmarais le mois dernier, lors d’un événement organisé à Montréal par le Financial Post.

« Une tonne de frais »

Les banques facturent « une tonne de frais, et souvent elles imposent le plus de frais à ceux qui peuvent le moins se le permettre », a accusé celui qui occupe un poste de premier vice-président au sein de Power Corporation et de sa principale filiale, la Financière Power.

Koho, une banque virtuelle de Toronto dans laquelle la Financière Power a investi plus de 8 M$, vient de mettre en ligne un outil qui permet aux consommateurs de calculer les frais qu’ils paient en « scannant » leurs comptes de banque. Selon les résultats compilés jusqu’ici par Koho, les Canadiens paient en moyenne 159 $ par année en frais bancaires.

Ironiquement, l’outil a été développé en collaboration avec la fintech montréalaise Flinks, qui a notamment été financée par la Banque Nationale et Desjardins !

Ottawa dans la mire

Aux yeux de Paul Desmarais III, les autorités réglementaires canadiennes, au premier chef le Bureau du surintendant des institutions financières, sont « très gentilles » avec les grandes banques.

« D’un côté, le gouvernement dit “nous voulons plus de concurrence”, et de l’autre, le régulateur entrave significativement la capacité concurrentielle des plus petites banques du pays en disant “eh, les dépôts en ligne recevront un moins bon traitement, du point de vue du capital, que les dépôts faits en succursales” », a-t-il lancé.

Koho ne facture pas de frais de service à ses déposants, et ce peu importe le solde du compte. En revanche, son fonctionnement s’appuie sur des cartes prépayées Visa qui ne versent pas d’intérêts à leurs détenteurs et qui imposent des frais d’interchange d’environ 1,5 % aux commerçants qui l’acceptent. Notons que la version française du site Web de Koho, qui est minimaliste, est bourrée de fautes d’orthographe et de grammaire.

À l’Association des banquiers canadiens (ABC), on affirme que 31 % des Canadiens ne paient pas de frais de service.

« Avec la montée en puissance des options numériques, les frais de transaction sont de moins en moins un enjeu pour les clients des banques », soutient un porte-parole de l’ABC, Mathieu Labrèche.

Honoraires et frais divers

L’an dernier, Power Corporation a reçu 8,8 G$ en honoraires et frais divers, soit 18 % de son chiffre d’affaires total.

À la Financière IGM, la filiale du groupe spécialisée dans l’investissement, 95 % des revenus proviennent d’honoraires et de frais.

À titre de comparaison, 53 % des revenus de la Banque Nationale étaient composés de commissions et de frais (revenus autres que d’intérêts) en 2018.

Au cours des dernières années, IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie, qui font partie d’IGM, ont annoncé des mesures afin de réduire certains frais et d’améliorer la « transparence » de leur tarification.

IGM a toutefois exprimé des réserves face au projet des Autorités canadiennes en valeurs mobilières d’interdire certaines commissions qui sont actuellement versées automatiquement aux courtiers.