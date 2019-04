Prison californienne: il démembre son compagnon de cellule

Détenu dans une prison californienne pour le meurtre crapuleux et violent d’une femme, un homme de 31 ans est maintenant accusé d’avoir tué son compagnon de cellule et de l’avoir démembré.

Jaime Osuna, 31 ans, qui ne passe pas inaperçu en raison des nombreux tatouages qu’il arbore, a tué son «colocataire» de 44 ans, Luis Romero, dans la cellule que les deux hommes partageaient. Romero était incarcéré pour meurtre depuis 1992.

Selon le «Daily News», Osuna a coupé plusieurs parties du corps de sa victime, qui serait morte au bout de son sang. Il lui a notamment coupé des doigts, arraché un œil et même retiré une partie de poumon à l’aide d’une arme artisanale fabriquée à partir d’un rasoir.

Ce sont des gardiens qui ont retrouvé la victime lors d’une ronde. Ils n’ont rien pu faire pour la sauver.

«C’est probablement le cas le plus inhabituel et le plus macabre de ma carrière», a dit le procureur général du comté de Kings, Phil Esbenshade.

Osuna devra répondre à quatre accusations, notamment pour des actes de torture, pour outrage à un cadavre et pour meurtre.

En raison du meurtre qui l’avait précédemment conduit en prison, il est maintenant pleinement éligible à la peine de mort. En 2011, il avait torturé et tué une femme, un crime pour lequel il a été condamné en 2017 à une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.