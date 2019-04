Sortir de la ville avec Bonjour Nature

Après un coup d’envoi cet hiver, Bonjour Nature, une nouvelle coopérative regroupant des entreprises touristiques de Lanaudière, offre encore plus d’excursions, toujours avec transport en autobus aller-retour de Montréal et de Mascouche.

On peut enfin se rendre en pleine nature sans posséder de voiture ni se fier à des amis qui ne sont jamais disponibles en même temps que nous... Pour une journée ou pour un séjour d’une ou deux nuits. Voici quelques destinations.

Le bus nous amène au parc national par l’entrée du côté de Saint-Donat. Une randonnée sur le sentier L’Envol nous fait voir un panorama sur le lac Provost et les alentours.

À quelques pas, on a accès à la plage et à de petites embarcations comme un canot ou une planche à pagaie. Autre plaisir : emprunter les sentiers en vélo de montagne. On loge dans une tente en mode « prêt-à-camper » ou encore dans un petit chalet.