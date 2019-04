Une équipe isolée

La mésaventure de l’Impact pour se rendre en Nouvelle-Angleterre, cette semaine, semble avoir galvanisé un groupe déjà tissé très serré.

Daniel Lovitz n’a pas manqué de sarcasme quand il a eu à décrire la réaction de la MLS qui a fait le « maximum » pour aider l’équipe. Quand on a voulu s’assurer que c’était bien du sarcasme, il a seulement soutenu qu’il ne se souvenait pas de ce qu’il venait de dire. Le ton était donné.

De là à dire qu’une mentalité de type « nous contre le monde » s’installe au sein de cette équipe, il n’y a qu’un pas que Lovitz n’hésite pas à franchir.

« J’espère que cette mentalité n’est pas en train de se développer, mais qu’elle a juste toujours été présente.

« Ce n’est pas vraiment secret que nous sommes un marché isolé et c’est certainement la perception qu’on a par la façon que nous avons été traités historiquement. »

Négligé

Evan Bush clame depuis longtemps que l’Impact est le vilain petit canard de la MLS. Lovitz le fait maintenant et Anthony Jackson-Hamel s’est aussi joint au groupe.

« On va chercher de la motivation avec ça, assure celui qui a réalisé un doublé mercredi. On le voit dans plusieurs circonstances comme quand on reçoit des présentations et qu’on n’est même pas dans les vidéos. »

Lovitz, qui a déjà joué dans un autre marché canadien puisqu’il a porté les couleurs du Toronto FC pendant trois ans, juge que la situation des deux équipes ne se compare pas.

« Je ne pense pas qu’on fasse partie des favoris et je pense que ça ne devrait rien faire d’autre que nous fouetter. On doit jouer avec un esprit querelleur parce que nous avons les éléments nécessaires pour offrir un bon produit sur le terrain. »

Pas de comparatif

Rémi Garde a tenté de tempérer les propos de ses joueurs en soutenant qu’il n’a pas de point de comparaison.

« J’entends parfois qu’il peut y avoir une différence. Je n’ai pas l’expérience d’avoir été dans la même position dans un club américain.

« Mais si c’est une source de motivation pour nous, il faut continuer comme ça. Il ne faut pas non plus devenir paranoïaques. Il n’y a pas de raison qu’on ne soit pas traités de la même façon que les autres. »

Parions qu’il se laisserait un peu plus aller à micro fermé, ce qui est une belle preuve de retenue de sa part.