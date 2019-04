Une maison pas si tranquille

Les ingrédients qui causent les frissons sont connus : une maison isolée, une disparition, des bruits suspects, un jeu de Ouija... Encore faut-il bien doser pour que la recette prenne ! François Lévesque sait y faire.

Dans La Noirceur, désormais disponible en livre de poche, l’horreur s’affiche dès le prologue.

Un vieil homme meurt électrocuté, attaqué dans son garage par une perceuse qui bouge toute seule. « Non, personne ne vit Louis Kaminski trépasser. Il serait toutefois inexact d’affirmer que sa mort n’eut aucun témoin », écrit d’entrée de jeu François Lévesque.

Le cadre est ainsi fixé : nous pouvons entrer dans l’histoire, qui sera en fait celle de Guillaume, le fils de Louis. Les deux hommes ne se voient plus depuis des années, conséquence d’une terrible tragédie familiale.

Guillaume a perdu sa sœur jumelle, disparue dans la nature alors qu’ils fêtaient leurs 12 ans. Sans doute Emma, atteinte de somnambulisme, s’est-elle noyée dans la rivière qui passe non loin de la maison.

En état de choc, la mère a aussitôt sombré dans un tel état de prostration qu’elle a dû être admise dans une unité de soins psychiatriques. Trente ans plus tard, elle y est encore. De son côté, incapable de s’occuper de son fils, Louis l’a fait placer dans une famille d’accueil.

Mais la mort de son père ramène Guillaume à la maison familiale dont il a hérité. Ça tombe bien, il vient de se séparer et doit se reloger avec sa fille Daphnée, 15 ans.

Or celle-ci préférerait, de loin !, être avec sa mère, artiste cool devant qui son comptable de père ne fait pas le poids. Maman n’est toutefois pas disponible, partie « se ressourcer » à Bali sans égard pour sa progéniture.

Fallait-il que son père ait été imbuvable !, tranche Daphnée - d’autant plus en colère qu’elle quitte Montréal pour une campagne sans attraits et que son père lui avait toujours fait croire que ses parents étaient décédés.

En soi, la confrontation entre Daphnée et Guillaume témoigne d’une fine observation de l’adolescence, dont l’auteur a déjà fait montre dans d’autres romans. Daphnée est entière et implacable comme on l’est souvent à cet âge.

Habile conteur

Ce conflit, des plus réalistes, se déroule toutefois dans un décor particulier : une curieuse maison où les portes s’ouvrent seules, les cadres tombent de murs effrités, les outils se déplacent..., juste assez pour qu’on croie avoir rêvé.

Daphnée ne le dira jamais à haute voix, mais oui, cette belle grande maison bien aménagée lui fait peur. Surtout, celle-ci tient le lecteur sur le bout de son siège car François Lévesque, qui explore depuis plusieurs années l’univers du roman noir et policier, est un habile conteur qui sait ménager ses effets.

Le suspens durera jusqu’aux toutes dernières pages du roman, alors que la finale résoudra un bien lourd mystère - néanmoins un peu vite expédié - et non sans un clin d’œil au maître Stephen King. Aussi invraisemblable qu’efficace !