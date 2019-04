Une vieille Mazda vendue près de 100 000$

Une Mazda RX-7 1994 s’est vendue 70 000 $ US. Convertie en dollars canadiens, cette somme représente plus de 94 000 $.

Si le montant est aussi élevé, c’est tout simplement parce que 25 ans après sa sortie du concessionnaire, elle est encore neuve. Il est important de noter que cette RX-7 FD fait partie de la génération la plus recherchée de ce coupé sport japonais.

À cet effet, les photos parlent d’elles-mêmes et démontrent à quel point elle a été préservée avec attention. Il en est de même pour son odomètre qui n’affiche que 4600 milles, soit à peine plus de 7400 kilomètres.

Sous son capot avant loge encore son bloc d’origine. Il s’agit d’un moteur rotatif turbocompressé 13B-REW de 1,3 L qui est jumelé à une boîte manuelle à cinq rapports. Elle est aussi dotée d’un différentiel à glissement limité. La puissance et le couple se chiffrent respectivement à 255 chevaux-vapeur et 217 livres-pied.

Ses jantes de 16 pouces d’origine sont montées sur des pneus Goodyear qui sont probablement ceux installés à l’usine à l’époque.

Étant donné qu’il s’agit d’une version Touring, elle est équipée d’un système de son Bose, d’un toit ouvrant, de phares antibrouillard et d’un essuie-glace arrière.

Sa peinture bleue Montego s’agence à merveille avec son habitacle en cuir beige.

Sur le site Bring a Trailer sur lequel elle a été vendue, il s’agit d’un record. En effet, auparavant, l’exemplaire le plus cher s’était vendu 49 000 $ US (66 000 $ CAN). Le 13 juillet dernier. Il s’agissait d’un exemplaire bien conservé qui n’avait parcouru que 9000 milles, soit 14 500 kilomètres.