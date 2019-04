90% des clients de cet hôtel sont des sinistrés

Un hôtel de Terrebonne a carrément été transformé en centre d’hébergement d’urgence alors que 90% de sa clientèle sont des sinistrés des inondations.

La majorité des clients de l’Imperia sont des résidents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, cette municipalité qui a été inondée après la rupture d’une digue.

Mme Gascon a d’abord refusé de quitter samedi soir, mais a dû s’y résigner dimanche matin.

«Ce matin à 9h30, la Sûreté du Québec disait qu’il fallait partir. On est parti jusqu’à temps, on ne pouvait plus revenir» raconte-t-elle.

Elle a donc été obligée de se rendre au centre de la Croix-Rouge, mais est repartie parce qu’elle était déçue du traitement.

«Ils viennent de recevoir un million de dollars, mais ils me disent venez vous coucher sur un brancard dans l’aréna», dit-elle.

Elle a finalement décidé de venir s’installer pour trois jours à l’hôtel. Ensuite, elle songe à dormir dans sa voiture.