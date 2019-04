Comme vous tous, j’ai été extrêmement ébranlé par le message de détresse que la jeune Émilie Houle a tenu à transmettre avant de s’enlever la vie, le 29 mars dernier.

« Pourquoi je me sens comme ça ? Pourquoi je n’arrive pas à m’en sortir ? Je me sens comme une étrangère dans ce monde-ci, comme si je n’étais pas sur la bonne planète. C’est difficile à expliquer et à comprendre par quelqu’un qui ne vit pas ce mal de vivre là. »

UN BLOC D’ABÎME

Depuis, une question me hante : a-t-on le droit d’être triste, aujourd’hui ?

Qui sait ? Si Émilie avait pu partager la tristesse qui la rongeait, si elle avait pu se confier, si elle avait pu se montrer telle qu’elle était, sans fard, sans peur d’être jugée, avec ces trous béants dans son cœur et ce bloc d’abîme dans son ventre, peut-être aurait-elle trouvé le courage de s’accrocher.

Peut-être aurait-elle pu voir un petit rayon de lumière au bout de son tunnel.

Malheureusement, aujourd’hui, la tristesse fait peur.

On ne veut rien savoir des gens tristes. On les fuit comme s’ils avaient la peste. Comme si leur malheur était contagieux.

Les gens vous lancent « Comment ça va ? » lorsqu’ils vous croisent, mais dans le fond, ils ne veulent pas savoir comment vous allez, ils veulent juste que vous disiez « Bien ! » et que vous passiez votre chemin.

La vie va vite, vos passages à vide n’intéressent personne.

En 2019, tout le monde a une carapace et personne ne se montre sans son armure.

Tu veux dévoiler ta vulnérabilité ? Paie un psy ou achète-toi un chien.

PAS L’OMBRE D’UN NUAGE

Regardez les médias sociaux.

Tout le monde est rayonnant, tout le monde est beau, tout le monde rit à gorge déployée.

De belles vacances, de beaux enfants, de bons repas, une belle maison, de magnifiques couchers de soleil au bout du quai, tout le monde en blanc sur le sable chaud, pieds nus, cheveux au vent.

Le ciel bleu à perte de vue, pas l’ombre d’un nuage.

Hier, j’ai vu un spectacle. Ce soir, je vais au resto. Demain, je célèbre l’anniversaire d’une amie.

Un verre à la main, un collier de fleurs autour du cou.

Nos pages Facebook sont comme des talismans que nous brandissons pour éloigner le malheur, le tenir à l’écart, l’effrayer.

Quelle est la place des gens tristes, dans cet univers ?

Si, par malheur, tu es malheureux, on te dit, avec une pointe d’impatience bien sentie : « Allez, relève les manches, cesse de t’apitoyer sur ton sort, après la pluie vient le beau temps », et d’autres platitudes semblables.

LE VIDE SOUS NOS PIEDS

Les gens tristes sont invisibles.

On ne les invite pas, de peur qu’ils gâchent la fête.

Vous savez, dans les cartoons, quand le Coyote ou le Road Runner franchit le bord d’une falaise en courant ? Ce n’est que lorsqu’il aperçoit le vide sous ses pieds qu’il tombe.

C’est la même chose pour nous.

On se tient loin des gens malheureux, car on a peur qu’ils nous montrent le vide sous nos pieds.

Si la tristesse vous ronge, appelez le 1-866-APPELLE (277-3553).