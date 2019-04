C'est arrivé la semaine du 28 avril

29 avril 1880

Photo courtoisie, Centre d’histoire de Montréal, 9852.jpg.

Une loi approuve l’installation au Canada de la Bell Telephone Company, qui fournira aux Canadiens leurs premières lignes téléphoniques. Depuis Montréal, l’entreprise emploie 150 employés et dessert 2100 clients à la fin de 1880. De plus en plus de gens adoptent cette nouvelle technologie fort pratique ! La compagnie porte le nom d’Alexander Graham Bell, Écossais qui s’était établi au Canada, puis aux États-Unis. Spécialiste de la transmission de la parole, il s’appuie sur la science de son époque pour créer le téléphone. Bell Téléphone, un acteur économique important encore bien connu, a longtemps eu le quasi-monopole du service téléphonique canadien.

28 avril 1996

Le coureur automobile québécois Jacques Villeneuve remporte sa première course en Formule un, au Nurburgring en Allemagne. Il en gagnera 10 autres.

1er mai 1921

Début des opérations de la Commission des liqueurs du Québec, créée par la Loi des liqueurs alcooliques, adoptée par le gouvernement libéral de L.-A. Taschereau.

2 mai 1939

Une loi fédérale crée une Commission nationale sur le cinématographe, qui deviendra l’Office national du film (ONF), un organisme à l’origine de centaines de productions cinématographiques canadiennes.

3 mai 1536

Sur le point de repartir vers l’Europe, Jacques Cartier profite de tensions à Stadaconé pour s’emparer du chef Donnacona et de neuf autres autochtones qu’il ramène en France.

4 mai 1859

Initiative d’hommes d’affaires francophones, la Banque Nationale accueille ses premiers clients en 1860 dans les locaux de la Caisse d’économie de Notre-Dame de Québec, située sur la rue Saint-Jean.

30 avril 1658

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal, BM001-05-P0224.

Marguerite Bourgeoys ouvre la première école de Ville-Marie... dans une ancienne étable ! Près des rues Saint-Paul et Saint-Laurent, elle enseigne aux enfants français ou autochtones, garçons et filles, sans distinction. La classe est une grande pièce principale située au rez-de-chaussée. Marguerite et son assistante, Marguerite Picart, 12 ans, vivent à l’étage. L’œuvre de Marguerite Bourgeoys grandit vite. Elle accueille les filles du Roy dès 1663 et fonde la première congrégation religieuse canadienne où les sœurs vivent non cloîtrées. Son action éducative perdure encore de nos jours dans les nombreux collèges créés par sa congrégation.

Erratum

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal, VM94-X003-010.

Dans notre chronique « C’est arrivé la semaine du 21 avril » de dimanche dernier, le début de l’éphéméride du 27 avril aurait dû se lire comme suit : « Inauguration, à la Place des Nations, de l’Expo 67 de Montréal devant 7000 invités. La flamme de l’Expo passe des mains du maire Drapeau à celles des premiers ministres Johnson et Pearson. » Le Centre d’histoire de Montréal remercie les lecteurs qui ont remarqué que le premier ministre du Québec sur la photo