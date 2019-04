Coupe Telus: les Cantonniers s’inclinent (encore) en finale

Pour une deuxième année consécutive, les Cantonniers de Magog ont perdu la finale de la médaille d’or de la Coupe Telus. Cette fois, la troupe de Félix Potvin a baissé pavillon 2 à 1 en deuxième période de prolongation contre les Young Nationals de Toronto, dimanche soir, à Thunder Bay, en Ontario.

C’est une réussite de Joseph Martino qui a fait la différence dans cette joute ultime du championnat national de hockey midget. Avec ce but, le jeune ontarien a fait en sorte que la guigne se poursuive pour les équipes du Québec. En effet, aucune formation de la Belle Province n’a mis la main sur la médaille d’or de la Coupe Telus depuis les Gouverneurs de Sainte-Foy en 2001.

Au troisième tiers, Thomas Harbour a ramené les deux formations à la case départ, lui qui a surpris le gardien des Cantonniers, Olivier Adams, après une mise en jeu en territoire adverse.

L’unique but des représentants de l’Estrie a été l’œuvre de Justin Robidas en première période. Le joueur par excellence et meilleur pointeur du tournoi préliminaire a ainsi complété la compétition avec six réussites.

Devant les cages, James Gray a réalisé 49 arrêts dans la victoire, tandis qu’Adams a fait face à 32 lancers dans la défaite.

Avant la grande finale, les Cantonniers n’avaient subi aucune défaite, dominant leurs adversaires 24-8 au chapitre des buts.